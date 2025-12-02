Bollette gas, Federconsumatori Rimini chiede protezione per le famiglie

L’associazione avverte: senza intervento, da gennaio bollette più care per le famiglie

Federconsumatori Rimini solleva l’urgenza di prorogare l’offerta Placet per le forniture di gas, mettendo in evidenza il rischio di aumenti delle bollette dal 1° gennaio. L’associazione denuncia come il mercato libero non garantisca condizioni vantaggiose e sottolinea la crescente difficoltà delle famiglie, aggravata dalla povertà energetica e dai costi elevati. Chiede al Governo e ad ARERA di intervenire tempestivamente per proteggere i cittadini, definendo la proroga un provvedimento necessario e a costo zero.

La nota di Federconsumatori Rimini

È impensabile e inaccettabile che, nella situazione di difficoltà delle famiglie vivono, con l’avanzare della povertà energetica e l’aumento delle rinunce anche in settori vitali come l’alimentazione, ancora non sia stata assunta la decisione di prorogare di un ulteriore anno il regime delle offerte Placet nelle forniture di gas.

Se tale provvedimento non sarà adottato al più presto, tale offerta terminerà il 31 dicembre e, da gennaio, i cittadini si ritroveranno a pagare bollette più salate.

L’offerta Placet, ricordiamo, è stata introdotta da ARERA per accompagnare i clienti gas non vulnerabili verso il mercato libero. Si tratta di un'offerta che include una quota fissa (PFIX) stabilita dal venditore e una variabile (in base ai consumi), le condizioni contrattuali sono equiparate alla tutela.

Da anni denunciamo come il mercato libero non sia stato in grado di determinare condizioni adeguatamente vantaggiose e come sia ancora afflitto da abusi e pratiche commerciali scorrette. Troviamo del tutto intollerabile lasciare i consumatori in balia di questa giungla, in una fase in cui i costi energetici sono ancora molto elevati, le condizioni delle famiglie sono precarie e si iniziano a registrare temperature sempre più rigide.

Capiamo che il Governo, tra condoni e ponti, abbia altre priorità, ma le esigenze dei cittadini non possono e non devono passare in secondo piano. È indispensabile, in questo momento, mettere le famiglie al riparo da aumenti a cui, in molto casi, difficilmente riuscirebbero a far fronte.

Per questo ci uniamo all’appello, che proviene dall’opposizione, ma anche da molte forze interne alla maggioranza, affinché l’offerta placet sia prorogata, facendo pressione su ARERA. Si tratta di un provvedimento doveroso, a costo zero, che davvero aiuterebbe le famiglie.