Bologna, si costituisce il pirata della strada che ha ucciso lo zio di Laura Pausini

Si è consegnato alla Polizia locale di Bologna il 29enne rumeno-moldavo che domenica ha investito e ucciso in bici Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura. L’uomo, residente a Rimini, è accusato di omicidio stradale. L’auto, una Opel Astra grigia, era stata trovata poche ore prima abbandonata a due chilometri dal luogo dell’incidente, in via degli Stradelli Guelfi.

Pausini, ex barbiere molto conosciuto in città e impegnato nel volontariato oncologico, è morto sul colpo nonostante i tentativi di rianimazione. Le indagini proseguono per chiarire come il giovane si fosse impossessato del veicolo e per ricostruire l’esatta dinamica della fuga.