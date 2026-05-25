Bologna torna a ad avere un volo diretto per Berlino

Da novembre attivo il nuovo collegamento Eurowings, fino a quattro voli settimanali

Bologna riapre il collegamento diretto con Berlino. Da novembre Eurowings, vettore del gruppo Lufthansa, attiverà fino a quattro frequenze settimanali tra il Marconi e la capitale tedesca, ampliando l’offerta già composta dalle rotte su Colonia/Bonn e Düsseldorf. Il nuovo volo è il primo risultato concreto degli incontri avuti dal team commerciale dello scalo durante Routes Europe, l’evento internazionale del settore ospitato a Rimini.

Un tassello strategico per la regione

Per l’assessora regionale al Turismo Roberta Frisoni, il collegamento rappresenta “un passo importante per rafforzare le connessioni internazionali dell’Emilia‑Romagna”, confermando la capacità del territorio di dialogare con i principali operatori del trasporto aereo e attrarre nuove opportunità per cittadini, imprese e turismo.

Partnership rafforzata con Eurowings

L’amministratore delegato del Marconi, Nazareno Ventola, sottolinea che il volo è frutto del lavoro svolto dal team Business Aviation durante Routes Europe Rimini e di una collaborazione istituzionale intensa. Il collegamento con Berlino, aggiunge, è rilevante sia per il traffico business sia per quello leisure e consolida ulteriormente la partnership con Eurowings, già presente con due rotte tedesche.