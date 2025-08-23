Bombe sulle tende degli sfollati a Gaza, uccisi quattro bambini

Trump: "Meno di 20 ostaggi vivi". Le famiglie replicano: "Sono 50"

Almeno quattro bambini sono morti e diversi altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano compiuto all’alba nel sud di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Secondo fonti locali, le vittime si trovavano in tende improvvisate che ospitavano palestinesi sfollati a causa dei combattimenti.

Il Ministero della Salute di Gaza ha dichiarato che, nelle ultime 24 ore, i raid israeliani hanno causato la morte di almeno 71 persone.

Intanto, sul fronte diplomatico e umanitario, si accende la polemica dopo le dichiarazioni di Donald Trump. L’ex presidente statunitense ha affermato che «probabilmente meno di 20 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sono ancora vivi».

Il Forum delle famiglie degli ostaggi ha respinto con forza tali parole, definendole «false e fuorvianti»: «Signor Presidente, ci sono 50 ostaggi», hanno ribadito in una nota.

Il coordinatore per gli ostaggi nominato da Benjamin Netanyahu ha però confermato dati parzialmente diversi: «Venti degli ostaggi sono vivi, due di loro versano in condizioni critiche».