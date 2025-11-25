Boom di false recensioni sui ristoranti, Fipe Confcommercio Rimini: "Un convegno per parlarne"

Preite (presidente Fipe Confcommercio Rimini): "Generano danni economici e di reputazione molto significativi ai pubblici esercizi"

Fipe Confcommercio della provincia di Rimini organizza un convegno sul tema del dumping contrattuale e delle false recensioni. Alle ore 10 di domani (mercoledì 26 novembre), l’Auditorium della sede di Rimini di Confcommercio, in viale Italia 9/11, ospiterà “Dumping contrattuale e false recensioni. Come mi tutelo?” un interessante momento di confronto su due tematiche di grande attualità che interessano i pubblici esercizi.

“Le piattaforme di recensioni on-line rivestono sempre più un ruolo di primo piano nelle scelte dei consumatori e quindi diviene necessario tutelare le imprese dal loro utilizzo fraudolento. Numeri alla mano, infatti, è sempre più elevato il numero di recensioni false, manipolate o senza una reale esperienza di consumo, che generano danni economici e danni di reputazione molto significativi ai pubblici esercizi. La nostra Federazione sta portando avanti un’importante azione, finalizzata a tutelare le imprese e a ristabilire la leale concorrenza tra le stesse”, dichiara il presidente di Fipe Confcommercio Denis Preite.

“Il dumping contrattuale rappresenta una problematica poco conosciuta ma molto pericolosa per imprese e lavoratori. Il fenomeno dei contratti pirata, cioè quelli che scaturiscono dalla contrattazione tra organizzazioni datoriali e dei lavoratori non rappresentative, è in preoccupante aumento e se da una parte genera concorrenza sleale e rischi per le imprese, dall’altra abbassa i diritti e i salari dei lavoratori. La contrattazione, infatti, va sostenuta da una rappresentatività ampia e diffusa, come nel caso del Ccnl di Fipe applicato a più dell’85% del totale delle imprese del settore e a oltre il 92% dei lavoratori del settore su tutto il territorio nazionale”, aggiunge il Direttore provinciale di Confcommercio Andrea Castiglioni.