Borghi: tre giorni di festa e memoria per la bimba morta in moto con il papà

La mamma Michela la ricorda nel parco “Pezzo di cuore” a Cesenatico

Asia Farro avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 1° agosto. Invece, cinque anni fa, un tragico incidente stradale le ha strappato la vita a soli 12 anni, insieme al padre, mentre erano in moto. Da allora, la madre Michela Masi non ha mai smesso di ricordarla e onorarla, trasformando il dolore in amore concreto: ha fondato un’associazione no profit e ha creato “Pezzo di cuore”, un parco-giardino costruito con i suoi risparmi, dedicato alla memoria della figlia.

Per celebrare questo importante compleanno mancato, Michela ha organizzato tre giorni di eventi, da venerdì 1 a domenica 3 agosto, proprio nel parco in via Castellaro a Cesenatico. Le serate saranno ricche di musica, spettacoli e momenti di condivisione: si comincia il 1° agosto con una “festa dei 18 anni di Asia”, con danza aerea e fuoco, seguita da un concerto tributo a Vasco Rossi. Sabato sarà la volta di Sergio Casabianca e “Le Gocce”, mentre domenica ci sarà uno spettacolo con cavalli, burattini e un dj set.

«Asia era solare e amava giocare all’aperto – racconta Michela –. Per questo ho voluto creare uno spazio vivo e accogliente, con giochi, corsi e iniziative legate anche alla sicurezza stradale. Questo parco è il mio rifugio, il mio modo per continuare a farla vivere tra noi». Il 1° agosto, durante la serata, verrà anche presentato un nuovo progetto dell’associazione.

Tutto il ricavato andrà all’associazione fondata in nome di Asia e al mantenimento dell’area verde che porta il suo sorriso. Un gesto d’amore infinito, che trasforma ogni compleanno in un momento di speranza condivisa.