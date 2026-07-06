Borgo Maggiore, aggredito con spray al peperoncino e derubato della catenina

La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso e successivamente dimessa

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 5 luglio a Borgo Maggiore di San Marino, nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi, dove un uomo è stato aggredito da due giovani con dello spray al peperoncino. I due gli avrebbero strappato una catenina d'oro prima di fuggire. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso e successivamente dimessa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.