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Borgo Maggiore, aggredito con spray al peperoncino e derubato della catenina

La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso e successivamente dimessa

A cura di Glauco Valentini Redazione
06 luglio 2026 06:41
Borgo Maggiore, aggredito con spray al peperoncino e derubato della catenina - Repertorio
Repertorio
Repubblica San Marino
Cronaca
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Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, 5 luglio a Borgo Maggiore di San Marino, nel parcheggio di via Giorgio Ordelaffi, dove un uomo è stato aggredito da due giovani con dello spray al peperoncino. I due gli avrebbero strappato una catenina d'oro prima di fuggire. Sul posto è intervenuta la Guardia di Rocca. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso e successivamente dimessa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

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