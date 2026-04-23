Borse di studio, dalla Regione anche 908 contributi per studenti riminesi

L’Emilia-Romagna finanzia oltre 22mila studenti delle superiori e IeFP con risorse aumentate e importi maggiorati, per un sostegno complessivo da oltre 5,2 milioni di euro

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano risorse anche per Rimini nell’ambito delle borse di studio per studenti delle superiori e IeFP.

In totale sono 22.921 i beneficiari in regione, con un finanziamento complessivo superiore a 5,2 milioni di euro.

Gli importi sono stati aumentati del 5% rispetto all’anno precedente e ulteriormente incrementati rispetto al 2023/2024.

A Rimini sono 908 gli studenti che riceveranno il contributo, per un totale di circa 207.950 euro.

Le borse variano da 200 a 250 euro, con maggiorazioni per studenti meritevoli o con disabilità.

I fondi sono divisi tra Regione e Ministero dell’Istruzione e vengono assegnati tramite Province e Città Metropolitana.

Nel complesso, il sistema sostiene oltre 12.000 studenti con borse regionali e quasi 11.000 con quelle ministeriali.