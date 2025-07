Borse Europee pesanti in attesa di Trump, Milano -1,1%

Patuelli: 'Disinnescare i dazi o c'è rischio recessione'

Borse europee in rosso in attesa che all'Ue arrivi la lettera di Trump sulle tariffe bilaterali che entreranno in vigore dal primo agosto in assenza di un accordo con gli Usa. Il riaccendersi della retorica commerciale americana sta innervosendo gli investitori, con Milano che cede l'1,1%, maglia nera in Europa, seguita da Francoforte (-0,8%), Parigi (-0,7%) e Londra (-0,2%), mentre anche a New York l'avvio di seduta si prospetta negativo, con i future sul Nasdaq in calo dello 0,4% e quelli sull'S&P 500 dello 0,5%. 'Occorre disinnescare il protezionismo e i dazi per evitare effetti sui mercati e sulle banche e una nuova recessione', è il monito lanciato dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli nella sua relazione all'assemblea dell'associazione bancaria. Ansa