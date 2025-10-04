Bottigliate e rapina in piazza Malatesta: identificato e arrestato l'aggressore

Incastrato 30enne grazie alle telecamere e a un'andatura zoppicante

È stato arrestato ieri mattina, venerdì 3 ottobre, dai carabinieri di Rimini un 30enne di origini marocchine, ritenuto responsabile della violenta rapina avvenuta lo scorso 20 maggio in piazza Malatesta. L’uomo avrebbe aggredito con una bottiglia alla testa un 23enne riminese, poi ricoverato in prognosi riservata al Bufalini di Cesena, dove un delicato intervento chirurgico gli ha salvato la vita.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima era stata avvicinata dal 30enne e da due complici, che con la scusa di assaggiare la sua birra gli avevano sottratto il cellulare, chiedendo 30 euro per riaverlo. Condotto sotto minaccia al bancomat, il giovane aveva tentato di spiegare di non avere fondi sul conto. A quel punto, il principale aggressore lo avrebbe colpito con una bottigliata, fuggendo subito dopo.

Le indagini, coordinate dal pm Luca Bertuzzi, hanno portato all’identificazione del sospetto grazie alle immagini delle telecamere della banca e al ritrovamento, durante una perquisizione, degli abiti indossati la notte dell’aggressione. Decisivo anche un dettaglio fisico: un movimento limitato del braccio, dovuto a un precedente infortunio.

Il gip Vinicio Cantarini ha disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta della Procura. Il 30enne, difeso dall’avvocata Maria Rivieccio, è stato trasferito ai Casetti. La vittima, ancora in fase di recupero, ha riportato gravi traumi e solo parzialmente ricorda l’accaduto.