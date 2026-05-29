Boxe Riccione, Eva Fabbri alle finali dei Campionati Italiani U17

La giovane atleta approda a Chianciano Terme per le fasi decisive del torneo nazionale femminile

Un importante appuntamento attende la Boxe Riccione ASD questo fine settimana. La giovane atleta Eva Fabbri (categoria Under17 - 60 kg) è approdata alle fasi finali dei Campionati Italiani Femminili U17 e Under 19 2026, in programma al Palamontepaschi di Chianciano Terme.

Per la Boxe Riccione ASD si tratta di un risultato di grande prestigio, frutto del lavoro svolto quotidianamente in palestra e dell'impegno dimostrato da Eva Fabbri durante tutta la stagione agonistica.

“La qualificazione alle finali dei Campionati Italiani rappresenta un traguardo importante – dice il tecnico Ivan Cancellieri che la accompagna all’angolo –. Eva ha lavorato con grande serietà e determinazione per arrivare a questo appuntamento. Affronteremo la competizione con rispetto per tutte le avversarie, ma anche con la consapevolezza del percorso svolto e delle nostre potenzialità. Speriamo che Eva riesca a esprimere al meglio la sua boxe d’attacco. Sappiamo di affrontare le migliori atlete della sua categoria, ma le qualità per arrivare a podio non le mancano di certo ed è a quello che puntiamo”.

La manifestazione, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata in collaborazione con il Boxing Club Siena e il Comitato Regionale FPI Toscana, riunirà le migliori italiane delle categorie giovanili per l’assegnazione dei titoli nazionali. L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming su Italia Boxe TV attraverso la piattaforma Sportface.