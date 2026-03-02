Bracconaggio nel riminese, denunciato un uomo: sequestrate reti e munizioni

Operazione dei Carabinieri Forestali di Rimini e Santarcangelo: liberati esemplari protetti e trovate quasi mille cartucce irregolari

Nel quadro di un’operazione contro il bracconaggio, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Rimini e di Santarcangelo di Romagna hanno portato a termine un’articolata indagine, denunciando un cittadino italiano incensurato.

L’attività investigativa ha fatto emergere un doppio profilo di irregolarità: da un lato la cattura illegale di uccelli selvatici, dall’altro la detenzione non autorizzata di armi e munizioni. Nel corso dei controlli sono state sequestrate tre reti per l’uccellagione e 17 dispositivi di cattura, tra gabbie trappola, meccanismi artigianali in vimini e richiami elettronici capaci di riprodurre il canto degli uccelli.

Alcuni esemplari vivi appartenenti a specie particolarmente protette, come la cinciallegra e il verdone, sono stati recuperati e liberati immediatamente.

I Carabinieri hanno anche accertato la presenza di quasi mille cartucce soggette a obbligo di denuncia, comprese munizioni da guerra o tipo guerra, oltre a parti di armi detenute illegalmente.