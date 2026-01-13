Buen Camino è il film italiano con il maggiore incasso di sempre

La commedia con Checco Zalone supera “Quo Vado?” e conquista il record storico del box office italiano

Buen Camino segna un nuovo, clamoroso traguardo nella storia del cinema italiano. In sole tre settimane di programmazione, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 65.689.125 euro, attirando 8.157.202 spettatori nelle sale. Un risultato che gli consente di superare Quo Vado? (65.365.736 euro), detenuto fino a oggi dallo stesso Checco Zalone, e di diventare il film italiano con il maggiore incasso di sempre.

Davanti a Buen Camino resta ora soltanto Avatar, che con 68.600.000 euro mantiene il primato assoluto al box office italiano considerando anche le produzioni internazionali.

Diretta da Gennaro Nunziante, la commedia con Checco Zalone aveva già fatto registrare numeri straordinari al debutto. Uscito nelle sale il 25 dicembre, il film ha incassato 5.671.922 euro nel solo giorno di Natale, stabilendo il miglior risultato di sempre in Italia per una pellicola nella giornata festiva e superando anche il precedente record di Natale a New York (2006).

Un successo che conferma ancora una volta il fortissimo legame tra Checco Zalone e il pubblico italiano, capace di trasformare ogni sua nuova uscita in un evento cinematografico senza precedenti.