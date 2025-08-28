Buoni pasto, dal 1° settembre scatta il tetto alle commissioni

Commissioni massime al 5%: per i dipendenti non cambia nulla, negozianti avvantaggiati, emettitori sul piede di guerra

Da lunedì 1° settembre 2025 entra in vigore il limite del 5% alle commissioni sui buoni pasto, già valido nel pubblico e ora esteso anche al settore privato. Per i lavoratori non ci saranno variazioni: il valore medio dei ticket resta invariato (6,75 euro, fino a 8 euro esentasse per i digitali).

A guadagnarci saranno gli esercenti, che finora pagavano commissioni anche oltre il 10% e in alcuni casi fino al 20%. Le aziende emettitrici, invece, vedranno ridursi i margini e avvertono che potrebbero aumentare i costi per le imprese che acquistano i buoni per i dipendenti, con possibili ricadute sul welfare aziendale.

La transizione è graduale: i buoni emessi entro il 31 agosto con commissioni più alte restano validi fino a dicembre, poi scatterà l’applicazione uniforme del tetto.