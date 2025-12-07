Bus e metro a rischio il 9 a Roma e il 12 sciopero generale

Disagi per la raccolta dei rifiuti mercoledì 10

Trasporto pubblico locale a rischio a Roma, martedì prossimo, 9 dicembre, per lo sciopero dei dipendenti dell'Atac proclamato dal Sul - sindacato unitario lavoratori. Il giorno successivo sarà la volta dello stop nazionale nel settore dell'Igiene ambientale - in primis la gestione dei rifiuti - nelle aziende pubbliche e private per la protesta proclamata da Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

E venerdì 12 sciopero generale nei settori pubblici e privati - anche in appalto e strumentali - proclamato dalla Cgil a cui in alcuni casi aderiscono altre sigle sindacali.

Per la prima protesta, il 9, si fermeranno dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio autobus, tram, filobus, vetture elettriche e treni della metropolitana gestiti dall'Atac, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma.