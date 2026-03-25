Byblos Club: il “Back to School Party 90’s” accende Misano

Sabato 28 marzo il format Vanitosa guida una serata tra musica, dinner show e tre ambienti dedicati agli anni ’90 e 2000

Sabato 28 marzo il Byblos Club di Misano Adriatico ospita il “Back to School Party 90’s”, una serata costruita attorno al format Vanitosa, protagonista dell’organizzazione e della proposta artistica dell’evento.

Realizzato in collaborazione con “Quelli della Domenica Pomeriggio”, il party richiama le atmosfere degli anni Novanta e dei primi Duemila, rivolgendosi a un pubblico tra i 30 e i 55 anni. La formula unisce musica, spettacolo e intrattenimento, confermando un modello già consolidato nel panorama locale.

L’apertura è affidata al dinner show con il dj set di Toni Grandolfo, che accompagna la fase iniziale della serata tra ristorazione e musica.

Il programma si sviluppa poi su più ambienti. Nella main room spazio a sonorità dance ed elettroniche anni ’90-2000 con i dj Alien, Symon, Zito e Luchino, insieme alla voce di Danilo Maranini. Nel privé “Rock & Roll” protagonista il rock, con Gale e Cobra tra classici anni ’80-’90, alternative e indie. La Veranda “Flora” propone invece un dj set house commerciale con Luca Procacci Dj e la voce di Alex F., pensato per un pubblico più trasversale.

L’evento si inserisce nella programmazione del Byblos Club, confermando il format Vanitosa come punto di riferimento per serate strutturate e multi-genere.