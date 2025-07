Caccia all'uomo che ha accoltellato a morte un giovane a Torino

La lite è degenerata in tragedia: la vittima è un trentenne nigeriano. Gli inquirenti al lavoro per identificare l’aggressore grazie ai video di sorveglianza

È caccia all’uomo a Torino per rintracciare il responsabile dell’omicidio avvenuto nella serata di ieri in corso Giulio Cesare, al confine tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. La vittima è un uomo di circa trent’anni, di origine nigeriana, colpito da almeno quattro coltellate all’addome e al torace.

Secondo una prima ricostruzione, la lite è iniziata poco dopo le 21 lungo il tratto del Lungo Dora Savona e si è poi spostata sul controviale di corso Giulio Cesare, all’altezza del civico 14, in un’area nota per episodi di spaccio e degrado. L’aggressione è avvenuta in mezzo alla strada, sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia e un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’arrivo dei soccorsi a causa delle gravi ferite riportate.

Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’autore dell’aggressione, che si è dato alla fuga subito dopo il delitto. Al vaglio anche le testimonianze raccolte tra i residenti e i commercianti della zona. Le indagini sono in corso.