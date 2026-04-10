cade dal tetto del capannone: operaio 21enne Riminese in fin di vita

Si indaga sul cedimento del lucernaio

Grave infortunio sul lavoro ieri pomeriggio a Ravenna. Un operaio di 21 anni, di origine straniera ma nato e residente nel Riminese, è precipitato da un’altezza di circa 8-10 metri mentre stava effettuando lavori di manutenzione sulla copertura di un capannone in via Ricasoli.

Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche: soccorso dal 118, è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata per un grave politrauma.

L’incidente è avvenuto all’interno di un’officina meccanica della zona industriale. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, il 21enne sarebbe caduto all’interno dell’edificio, forse a causa del cedimento di una parte del tetto, come un lucernaio non protetto.

Sul posto carabinieri e Medicina del lavoro, che stanno verificando la dinamica e il rispetto delle norme di sicurezza. Indagini in corso.