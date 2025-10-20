Cade dal tetto di un capannone, muore operaio 64enne

L’incidente a San Giovanni in Marignano: l’uomo, di Pesaro, sarebbe precipitato dopo il cedimento di un lucernaio

Tragedia sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, in via Tavollo. Un operaio di 64 anni, residente a Pesaro, è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone sul quale stava lavorando.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe messo un piede su un lucernaio che si è improvvisamente sfondato, facendolo precipitare nel vuoto da un’altezza di circa sette metri.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso da Ravenna, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’operaio è deceduto poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate.

Foto Amato Ballante

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro per gli accertamenti di rito. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.