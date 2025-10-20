Altarimini

Cade dal tetto di un capannone, muore operaio 64enne

L’incidente a San Giovanni in Marignano: l’uomo, di Pesaro, sarebbe precipitato dopo il cedimento di un lucernaio

A cura di Glauco Valentini Redazione
20 ottobre 2025 13:30
Cade dal tetto di un capannone, muore operaio 64enne - Foto Amato Ballante
Foto Amato Ballante
San Giovanni in Marignano
Cronaca
Tragedia sul lavoro nella tarda mattinata di oggi, lunedì 20 ottobre, in via Tavollo. Un operaio di 64 anni, residente a Pesaro, è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone sul quale stava lavorando.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe messo un piede su un lucernaio che si è improvvisamente sfondato, facendolo precipitare nel vuoto da un’altezza di circa sette metri.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso da Ravenna, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’operaio è deceduto poco dopo, a causa delle gravi ferite riportate.

Foto Amato Ballante

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e gli operatori della Medicina del lavoro per gli accertamenti di rito. La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Foto Amato Ballante
