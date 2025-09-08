Cade il governo Bayrou, la Francia sprofonda nel caos

Macron cerca un successore, Le Pen invoca elezioni anticipate

Dopo meno di nove mesi, cade il governo guidato dal centrista François Bayrou. L’Assemblée Nationale ha respinto la fiducia con un voto netto: 194 favorevoli contro 364 contrari.

«Potete far cadere il governo, ma non cancellare la realtà: la riduzione del debito è una questione di urgenza vitale per la Francia», ha dichiarato Bayrou nell’aula parlamentare, prima del voto che ne ha sancito la fine politica.

Il presidente Emmanuel Macron è ora al lavoro per individuare un successore in grado di ricomporre gli equilibri e garantire stabilità istituzionale. Intanto il Rassemblement National di Marine Le Pen, accreditato in testa in tutti i sondaggi, chiede a gran voce lo scioglimento dell’Assemblea e il ritorno immediato alle urne.

La crisi apre una fase di forte incertezza politica in Francia, con il rischio di ulteriori tensioni sociali ed economiche in un Paese già attraversato da malcontento diffuso e da un debito pubblico in crescita.