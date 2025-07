Cade in un canale mentre cura l'orto, morto 44enne nel Bolognese

Sarebbe scivolato, si è trattato di una disgrazia

Un uomo di 44 anni è annegato in un canale dietro la sua abitazione, dove è caduto mentre sistemava l'orto. È successo ieri sera a Cadriano di Granarolo Emilia, nel Bolognese. La vittima è Over Buleje Alcarraz, cittadino di origine peruviana residente da tempo con la famiglia a Granarolo, dove lavorava come autotrasportatore. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si è trattato di una disgrazia. Il canale passa radente all'orto e l'uomo stava sistemando la pompa a immersione dell'impianto di irrigazione sulla riva scoscesa del corso d'acqua, quando è scivolato. Non sapendo nuotare, è annegato. È stata la moglie a trovarlo, ormai senza vita, dopo essere andata a cercarlo perché non rientrava a casa. Nelle ricerche la donna è stata aiutata da vicini e familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Granarolo e il nucleo operativo compagnia di San Lazzaro, oltre al medico legale. Il magistrato di turno non ha disposto ulteriori indagini e ha restituito la salma alla famiglia per i funerali.