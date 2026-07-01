Caduta da un balcone a Torre Pedrera, ferito trasportato al Bufalini

Accertamenti dei Carabinieri su un episodio avvenuto martedì sera in una struttura di via Tolemaide

I Carabinieri di Rimini stanno svolgendo accertamenti sull’episodio verificatosi nella serata di martedì in una struttura alberghiera di Torre Pedrera intorno alle 20.30. Un 40enne, di cui non sono state rese note le generalità, dipendente della struttura, è caduto dal balcone del secondo piano dell’edificio in via Tolemaide. L'uomo, italiano, sarebbe precipitato da diversi metri d’altezza. E' stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Per la durata dell'intervento e per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso la strada è stata chiusa al traffico.