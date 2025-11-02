Caduta di gruppo in bici a Rimini: un ferito al “Bufalini”

Tragedia sfiorata nei pressi della rotonda sulla via Emilia

È stata una mattinata da dimenticare per una comitiva di ciclisti amatoriali riminesi, impegnata nel tradizionale giro domenicale. Poco prima di mezzogiorno, mentre il gruppo rientrava da Ravenna percorrendo la Statale 16 in direzione sud, nei pressi della rotonda sulla via Emilia a Rimini, si è verificata una caduta di gruppo.

Stando a una prima ricostruzione, alcuni dei ciclisti si sarebbero urtati accidentalmente tra loro, oppure avrebbero perso l’equilibrio a causa di una buca sull’asfalto. La dinamica resta comunque da chiarire. Cinque persone sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni più serie: è stata trasportata all’ospedale “Bufalini” di Cesena per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automedica, insieme agli agenti della Polizia Stradale, che hanno eseguito i rilievi per stabilire con esattezza le cause dell’incidente.