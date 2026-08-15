Calcio, Cosmos vincente sul Gabicce Gradara (0-2)

Nel test del Magi più convincente la squadra di Paolo Rossi a segno due volte nel primo tempo: entrambi gli assist di Cremonini

Una Cosmos pimpante, che ha fatto più gioco e creato di più mostrando un migliore affiatamento di squadra, passa 2-0 sul campo del Gabicce Gradara, ancora a secco di gol. A segno nella prima frazione Traini (l’attaccante è aggregato) e di Lisi, entrambe di testa nel cuore dell’area di rigore: la prima al 17’ su azione di Cremonini dalla sinistra, la seconda al 38’ su spiovente dalla destra dello stesso Cremonini. Sull’1-0 la Cosmos ha sfiorato il raddoppio con Lisi su cui si è superato Adebiyi, che in tuffo alla sua destra ha deviato la conclusione a mezza altezza mentre il Gabicce Gradara ha sfiorato la marcatura con Vegliò il cui diagonale ha lambito il palo.

Nella ripresa qualche cambio, anche in corsa, su entrambi i fronti. Occasione per Vegliò, che calcia a lato non sfruttando un pasticcio difensivo avversario grazie al quale l’attaccante si è trovato libero a due passi dal portiere; un minuto dopo D’Addario non ha sfruttato in solitudine un assist dalla destra di Ulloa.

Nelle file del Gabicce Grdara erano assenti Serafini, Morini, Finotti, Pataracchia, Sottile. Nella Cosmos out Palazzi, Tomassini, Scognamiglio, Guidotti, Rattini.

Prossime amichevoli: il Gabicce giocherà mercoledì alle ore 20 allo stadio Magi contro il Superga; la Cosmos sabato alle ore 18 a Dogana contro il Bellariva.

TABELLINO

Gabicce Gradara – Cosmos 0-2

GABICCE GRADARA (primo tempo) 4-3-3: Adebiyi; Rossi, Maggioli, Gabrielli, Cecchi; Fabbri, Lorenzetti, Villanova; Gambini, Vegliò, Renzi. All. Gaudenzi

GABICCE GRADARA (secondo tempo): Adebiyi (Valentini); Buccino, Gabrielli, Maggioli, Semprini; Fabbri, Villanova (Terenzi), Magi Filippo; Gambini (Ferraj), Vegliò, Lorenzetti.

COSMOS 3-5-2: Semprini; Bottoni (Rossi), Varrella, Matteoni; Grandicelli, Domini, Lisi (Braschi), Tonini, Ulloa (Zaghini); Traini (D’Addario), Cremonini. All. Rossi

ARBITRO: Bigelli di Marotta

RETI: 17’ pt. Traini, 38’ Lisi.