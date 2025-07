Calcio: Immobile è un nuovo attaccante del Bologna

Ufficializzato l'ingaggio del quattro volte capocannoniere

Il Bologna ha ufficializzato l’arrivo di Ciro Immobile, che torna in Serie A dopo un anno trascorso al Besiktas, in Turchia. L’ex attaccante della Lazio, quattro volte capocannoniere del campionato italiano e vincitore della Scarpa d’Oro nel 2020, ha rescisso il contratto con il club turco, ottenendo una buonuscita, e ha firmato con i rossoblù un contratto annuale da circa 2 milioni di euro netti, bonus inclusi. Prevista anche un’opzione per il rinnovo per una seconda stagione.

A 35 anni, Immobile sceglie così di rimettersi in gioco nel massimo campionato italiano, accettando la sfida proposta dalla società emiliana. L’attaccante si presenterà sabato al raduno di Casteldebole e, martedì 15 luglio, raggiungerà il ritiro di Valles, in Val Pusteria, dove si aggregherà ai nuovi compagni.

Con questo acquisto, il Bologna aggiunge esperienza e qualità al proprio reparto offensivo, puntando su un giocatore che, nonostante l’età, ha ancora molto da offrire in termini di gol e leadership.