Calcio, l'attaccante Milo Da Rugna al Santarcangelo

Il trequartista Zammarchi approda all'FCR Forlì. Il difensore Poli si accasa al Medicina

Andrea Zammarchi è un nuovo giocatore della FCR Forlì. Trequartista duttile, capace di agire anche da mezzala o esterno offensivo, arriva in biancorosso dopo un percorso importante tra Serie C e Serie D, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra.

Il Santarcangelo annuncia Milo Da Rugna, punta centrale classe 2008, proveniente dalla Primavera 3 dell’Arezzo. Nato a Santarcangelo, Milo torna a vestire i colori della sua città dopo un percorso di crescita che lo ha visto maturare nei settori giovanili di Cesena e Arezzo.

Un ritorno dal forte valore simbolico, che riporta a casa un ragazzo profondamente legato al territorio e desideroso di mettersi in gioco con la maglia gialloblù.

La società Medicina Fossatone comunica di aver trovato l’accordo con Lorenzo Poli per la stagione 2026-27. Difensore classe 2008, Poli cresce nei settori giovanili di Amaranto Castel Guelfo e Tozzona. In biancoazzurro, all’età di 16 anni, debutta in Prima Squadra prima della chiamata dell’Imolese Calcio. Lorenzo arriva a Medicina dopo aver vestito, nella scorsa stagione, la maglia della Juniores rossoblù. Dopo l’infortunio della scorsa stagione, è tornato a pieno regime ed ha già svolto il primo allenamento con il gruppo guidato da mister Lanzoni.

Dopo una stagione lontano da Civitella, indossando la maglia del Santa Sofia, ritorna a casa il centrocampista classe 1998 Alessandro Cucchi.

Trovato l’accordo con il portiere classe 2008 Leonardo Brasini. Leonardo reduce da tutto il percorso nel settore giovanile conclusosi la stagione passata nella Primavera del Forlì, approda nel calcio dei grandi indossando la nostra maglia.