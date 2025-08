Calcio, novità in Serie A: l’arbitro spiegherà in diretta le decisioni del Var

Rocchi: "Un passo avanti nella comunicazione, spiegazioni in tempo reale davanti a tutti"

La prossima stagione calcistica porterà una grande novità nel mondo del calcio italiano: gli arbitri spiegheranno pubblicamente, allo stadio e in diretta televisiva, le decisioni assunte dopo l'intervento del VAR. A confermarlo è Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A e la Serie B, nel corso del raduno precampionato in corso a Cascia.

"La grande novità della prossima stagione sarà l'announcement in campo – ha dichiarato Rocchi –. L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione presa dopo un intervento Var".

Secondo Rocchi, si tratta di un’evoluzione importante nella trasparenza e nella comunicazione arbitrale.

"È un passo avanti importante nella comunicazione, che già da anni curiamo con attenzione e trasparenza. Ora però le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti", ha aggiunto.

L’obiettivo è migliorare il rapporto tra pubblico, arbitri e tecnologia, rendendo più chiari i momenti decisivi delle partite, spesso oggetto di polemiche e incomprensioni.