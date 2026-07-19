Calcio, Bellariva: l'attaccante Julian Pierini resta

Il nazionale sammarinese Under 21 (classe 2001): "Ho una gran voglia di rivalsa sia personale che per la squadra"

La società Medicina Fossatone comunica di aver trovato l’accordo con Andrea Cocchi per la stagione 2026-27. Terzino classe 2007, Cocchi cresce nel settore giovanile dell’Imolese fino alla Prima Squadra, trovando presenze e minuti in Serie D. Nell’ultima sessione di mercato invernale si trasferisce al Mezzolara dove, al termine della stagione, vince il campionato di Eccellenza.

Al Massa Lombarda approda Marco Savorani, attaccante classe 2008. Dopo essere cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Forlì, Marco arriva a Massa per misurarsi per la prima volta con un campionato "dei grandi”.

Il Bellariva conferma l'attaccante Julian Pierini. "Sono molto contento di rimanere a Bellariva", le parole del Nazionale U21 di San Marino, classe 2005.

"Ho rifiutato alcune offerte, anche da campionati superiori e dall'interno sammarinese, pero' qui mi sono trovato benissimo l'anno scorso e ho scelto di conseguenza. Poi la retrocessione di maggio ancora non l'ho digerita, soprattutto perche' nelle ultime due giornate ero assente per squalifica. Ho una gran voglia di rivalsa sia personale che per la squadra. Sono carichissimo!".

Anche il bomber Leonardo Bargelli dovrebbe restare. Lo scopriremo nei prossimi giorni.





La società è lieta di annunciare l'innesto in prima squadra di Marco Savorani, attaccante classe 2008. Dopo essere cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Forlì, Marco arriva a Massa per misurarsi per la prima volta con un campionato "dei grandi”