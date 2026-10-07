Calcio Promozione, Misano: Alessio Cannoni rinforzo per il centrocampo

Classe 1993, può essere impiegato nella linea mediana sia come play che come mezzala ed è chiamato a dare fosforo ed equilibrio alla squadra

Il centrocampista Alessio Cannoni firma per il Misano. Classe 1993, Cannoni può essere impiegato nella linea mediana sia come play che come mezzala ed è chiamato a dare fosforo ed equilibrio alla squadra.

Giocatore di esperienza, nel suo personale score vanta 47 presenze in serie C. L’aretino Cannoni, formatosi nel settore giovanile del Siena, tra le maglie vestite in carriera annovera quelle di Novara, Lucchese, San Marino, Maceratese, Cattolica.

Dopo l'esperienza all'United Riccione ha vestito le maglie di Vis Cittadella Modena, Castelfidardo, Asta Taverne, Urbania e Poggese.

Un innesto di esperienza e qualità che alza ulteriormente il livello tecnico della formazione biancazzurra e conferma la volontà del Misano di non modificare gli importanti obiettivi fissati a inizio stagione.

"𝘓𝘢 𝘷𝘰𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘵𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘵𝘪𝘮𝘰𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘧𝘪𝘥𝘢 – le prime parole di Cannoni - . 𝘐𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 è 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘻𝘪𝘰𝘴𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘰𝘴𝘢 è 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘧𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢. 𝘓'𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷o è 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢."



