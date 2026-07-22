Calcio, Rimini al lavoro sugli attaccanti. Cattolica: Rossi nuovo ds

I giovani attaccanti Filippo Protti e Nicholas Protti approdano rispettivamente alla Savignanese e al Misano. Ufficiale: Bargelli resta al Bellariva

Al Rimini Calcio si sta lavorando per rendere operativa la società al più presto e mettere a terra gli accordi già stipulati. Nel frattempo si aspettano i ripescaggi. Ci sono giocatori che, sfumata la serie D, potrebbero fare al caso del club biancorosso, per cui per avere le ufficialità passeranno ancora dei giorni.

Nel frattempo impazza il totonomi. Per l'attacco in stand by le quotazioni di Tommaso Fabretti e Tommaso Battisti, sta prendendo quota la coppia Lorennzo Carmona (Fermana, Eccellenza) - Facundo Piazze (Lucchese).

Carmona, di origine spagnola, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Siviglia. Prima di arrivare nel calcio italiano, ha militato esclusivamente in squadre andaluse. Alla Fermana, dove è arrivato nella seconda parte di stagione, ha segnato 9 gol in 12 partite.

Facundo Piazze è un attaccante Italo-uruguaiano nato a Montevideo, è approdato in Italia nel 2022 con l’Elettra Marconia, dove ha fatto subito bene: 33 presenze, 14 gol e 6 assist in Eccellenza Basilicata. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Castelfidardo, Fortis Juventus (potendo così conoscere il campionato di Eccellenza Toscana) e Vastogirardi, con cui ha vinto il campionato di EccellenzaMolise, contribuendo alla vittoria in modo determinante con 18 gol più 6 in Coppa Italia. Lo scorso campionato ha vinto il campionato con la maglia della Lucchese.

Altro nome che circola con insistenza è quello di Sasa Cicarevic, già in biancorosso, in doppia cifra alla Fermana.



Il Tropical Coriano ha teserato come portiere Filippo Pericoli, classe 2007, proveniente dalla Sammaurese, club con il quale ha esordito nel campionato di Serie D, scendendo in campo da titolare in importanti sfide contro Ostiamare, L’Aquila e Ancona. Il nuovo portiere corianese è cresciuto nei settori giovanili del San Marino Calcio e della San Marino Academy, maturando esperienze preziose per il proprio percorso sportivo.

Alla Savignanese ritorna l’attaccante classe 2007 Filippo Protti. Cresciuto nel nostro settore giovanile, nella scorsa stagione, per trovare maggiore continuità e spazio in un reparto offensivo ricco di giocatori di grande esperienza, ha scelto di mettersi alla prova in Eccellenza con il Solarolo.



Un’esperienza importante per la sua crescita, durante la quale, nonostante la retrocessione della squadra, ha saputo mettere in mostra qualità, confermando di essere pronto per affrontare da protagonista il massimo campionato regionale.

Il Misano dà il benvenuto a Nicholas Protti, attaccante classe 2007, che entra a far parte della rosa biancazzurra per la stagione 2026/2027. Cresciuto nel settore giovanile della San Marino Academy, Protti ha disputato il proprio percorso nelle categorie Allievi Nazionali, Primavera 4, e Under 22, mettendosi in evidenza per qualità tecniche, personalità e costante crescita.

Attaccante moderno e duttile, può essere impiegato sia come prima punta che come esterno offensivo, grazie alla sua capacità di attaccare la profondità, creare spazi e rendersi pericoloso negli ultimi metri.



Come già preannunciato da Altarimini.it, Leonardo Bargelli vestirà il granchio anche nella prossima stagione. Nonostante la retrocessione in Prima Categoria non sono di certo mancate le offerte per il bomber (101 gol in 5 campionati e mezzo). Evidentemente il legame tra Leo e Bellariva è un qualcosa di speciale che va oltre ogni logica.

Leonardo Bargelli (Bellariva)

"Come ho sempre detto Bellariva e' casa mia, la maglia ormai e' la mia seconda pelle. So benissimo di non aver reso come dovevo l'anno scorso, non sono riuscito a fare la differenza come tutti si aspettavano (io per primo). C'e' voglia di riscatto da parte di tutti, sono sicuro che faremo un bel campionato".

Il Cattolica ha un nuovo direttore sportivo: l'ex calciatore giallorosso Alessandro Rossi.

Alessandro Rossi (ds Cattolica)





