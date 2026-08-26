Calcio RSM, Juvenes Dogana, venerdì il debutto contro il Faetano

La squadra di Michele Camillini inaugura la regular season allo stadio “Ezio Conti” di Dogana: kick off alle ore 21.15

È arrivato il momento di fare sul serio. Dopo settimane di allenamenti, amichevoli e valutazioni, la Juvenes Dogana è pronta a iniziare il proprio cammino nel campionato sammarinese di calcio a 11 2026/27. Il debutto è fissato per questo venerdì, 28 agosto, alle 21.15, quando allo stadio «Ezio Conti» di Dogana la formazione biancorossoblù affronterà il Faetano nella prima giornata della nuova stagione.

Un esordio arrivato al termine di un precampionato nel quale il nuovo allenatore Michele Camillini ha potuto lavorare a fondo sulla squadra, chiamata a trovare rapidamente la giusta amalgama dopo i numerosi innesti arrivati in estate. Il gruppo è stato rinnovato in diversi reparti, mantenendo però al proprio interno anche diversi punti fermi dell’organico delle scorse stagioni, con l’obiettivo di costruire una squadra equilibrata e competitiva.

Il lavoro svolto nelle ultime settimane ha permesso al tecnico di conoscere sempre meglio i propri giocatori e di sperimentare diverse soluzioni. La Juvenes Dogana ha affrontato il precampionato con l'obiettivo non soltanto di mettere minuti nelle gambe, ma anche di fornire indicazioni utili allo staff tecnico. In questo percorso sono arrivate anche vittorie di prestigio contro Young Santarcangelo, San Bartolo e Rotaliana, risultati che hanno accompagnato una preparazione caratterizzata da un'intensa attività sul campo.

Camillini ha ruotato tutti i giocatori a disposizione, compresi i tre portieri, provando differenti assetti tattici e permettendo a ogni elemento della rosa di avere spazio per mettersi in mostra. Una serie di valutazioni ad ampio spettro che ha consentito al tecnico di arrivare agli ultimi giorni di preparazione con un quadro sempre più chiaro delle caratteristiche e delle possibilità offerte dal gruppo.

«Diciamo che abbiamo fatto un buon precampionato, i ragazzi hanno lavorato bene, con impegno e sotto quel punto di vista sono soddisfatto - spiega mister Michele Camillini - le amichevoli fatte mi sono servite per riconoscere meglio i giocatori, le loro caratteristiche. È vero che li conoscevo già, però quando ce li hai sotto gli occhi tutti i giorni, nelle partite amichevoli, ci si rende un pochino conto di quello su cui puoi lavorare».

Ora, però, il precampionato lascia spazio ai tre punti e alla prima partita ufficiale. Di fronte ci sarà un Faetano, lo scorso anno rimasto fuori dai playoff, che rappresenta un'incognita per la Juvenes Dogana, come sottolinea lo stesso allenatore: «Penso che la loro sia una squadra completamente nuova - conclude Camillini - non li conosco, però saranno tanti i giovani che vorranno mettersi in mostra in un campionato nuovo, un torneo dove si respira aria di ambizione. Dovremo stare molto attenti a non lasciare spazi perché gli avversari avranno grande entusiasmo e soprattutto voglia di emergere. L’atteggiamento con cui entreremo in campo già nella prima giornata sarà fondamentale per mettere le basi per il resto della stagione».