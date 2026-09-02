Calcio RSM, poker Tre Penne: Kadiu, Sottile e i fratelli Cenni

Si tratta di tre difensori e un centrocampista da integrare alla formazione allenata da mister Giovanni Bonini

Quattro nuovi giocatori faranno parte della rosa del Tre Penne per la stagione 2026/2027. Il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha raggiunto l’accordo con tre difensori e un centrocampista da integrare alla formazione allenata da mister Giovanni Bonini.

Il primo è l’esperto difensore Fabio Sottile. Il laterale, all’occorrenza anche difensore centrale, vanta una lunga esperienza nel campionato interno con le maglie di Folgore e La Fiorita, con le quali ha conquistato Campionato e Coppa Titano. In Italia un passato tra Lunano, Misano e Riccione.

Mix di esperienza e giovani in rampa di lancio per i biancazzurri di Città: in difesa si aggiunge anche Redis Kadiu, difensore classe 2007 cresciuto tra le giovanili della Vis Pesaro e le ultime stagioni al San Marino Calcio.

"Arrivare al Tre Penne rappresenta per me una nuova sfida e sono molto motivato. È la mia prima esperienza a San Marino, ma proprio per questo ho ancora più voglia di mettermi in gioco, imparare e dare il massimo. So che il Tre Penne è una società importante e ambiziosa e voglio continuare qui il mio percorso di crescita, guadagnandomi la fiducia del mister e dei compagni con impegno, determinazione e prestazioni. Ho tanta fame e voglia di dimostrare il mio valore” ha detto Kadiu.

La linea verde continua con i fratelli Mattia e Valentino Cenni. Il primo, centrocampista classe 2006, arriva dal Young Santarcangelo e ha trascorsi nel San Marino Calcio e giovanili di Rimini e Cattolica.

Il secondo, giocatore duttile da alternare tra difesa e centrocampo, nato nel 2007, ha maturato esperienze con le maglie di San Marino Calcio - fino all’esordio in Serie D - e Sammaurese

Entrambi si dicono entusiasti di questa nuova avventura e pronti a dare il massimo: “Ci auguriamo di trovare il nostro spazio in squadra e lotteremo per questo, dando il massimo in ogni allenamento. Siamo contenti di avere l’opportunità di allenarci con giocatori più esperti di noi, è stimolante perché ti aiuta a crescere a livello calcistico e di carattere”.