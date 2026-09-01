Chattano su Grindr e si danno appuntamento: poi il furto e la richiesta di 100 euro, arrestato

I fatti avvenuti a Rimini. Dopo il rapporto sessuale la richiesta di 100 euro: al rifiuto gli porta via lo smartphone

Questa mattina (1° settembre) un giovane di nazionalità nigeriana è stato arrestato a Rimini, dalla Polizia, per le ipotesi di reato di furto e tentata estorsione. Le Volanti sono intervenute nella notte, intorno alle 2, in un residence di viale Cirene: un uomo, alloggiato in uno degli appartamenti della struttura, ha raccontato di aver preso contatti con il giovane nigeriano su "Grindr", app di incontri, accordandosi per un rapporto sessuale. Quest'ultimo ha però chiesto 100 euro e al rifiuto avrebbe preso lo smartphone dell'altra persona, lasciando il residence. Poi, secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima del furto ha ricontattato il giovane nigeriano su Grinder, usando un secondo telefono, chiedendogli la restituzione dello smartphone: e a quel punto si sarebbe sentito richiedere i 100 euro in questione. L'uomo ha accettato di incontrare il giovane nigeriano, ma all'appuntamento sono intervenuti i poliziotti ed è scattato l'arresto: l'ipotesi di reato è appunto duplice, il furto dello smartphone e la tentata estorsione per la richiesta di 100 euro in cambio della restituzione.