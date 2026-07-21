Calcio Seconda, River Delfini: alzati i veli sulla nuova

La squadra è composta da un equilibrato mix di giovani e giocatori più esperti. Grossi, Cippelletti e Berluti i volti nuovi

Con la presentazione ufficiale della prima squadra di lunedì 20 luglio al Circolo Padel Rimini, sul Lungomare Tintori, i Delfini sono pronti ad alzare il sipario sulla stagione sportiva 2026/2027 di Seconda Categoria.

La squadra è composta da un equilibrato mix di giovani e giocatori più esperti, accomunati dagli stessi valori di appartenenza, impegno e attaccamento ai colori dei Delfini. Un gruppo che rappresenta la continuità del progetto societario, fondato sulla crescita dei propri ragazzi e sulla valorizzazione del senso di identità. La quasi totalità della rosa è infatti composta da calciatori cresciuti nel vivaio dei Delfini, motivo di particolare orgoglio per la società.

A rafforzare l’organico sono arrivati tre innesti di assoluto valore. Marco Grossi, difensore di grande esperienza, porta in dote un importante percorso maturato tra Promozione, Prima Categoria e Campionato Sammarinese. Un giocatore di personalità chiamato a dare solidità e leadership al reparto arretrato.

Daniel Cippelletti, classe 1994, è un elemento estremamente duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di difensore sia quello di centrocampista. Approda ai Delfini mettendo a disposizione versatilità, affidabilità ed esperienza.

Completa il tris dei nuovi acquisti Alberto Berluti, attaccante classe 1992, che torna in campo dopo una stagione di inattività. Cresciuto nei Delfini, ha successivamente avuto esperienze in categorie superiori. Un bomber di comprovata esperienza che rappresenta un importante rinforzo per il reparto offensivo.

L’obiettivo dei Delfini è quello di migliorare il già lusinghiero piazzamento della passata stagione, continuando il percorso di crescita della società e valorizzando un gruppo che unisce qualità tecniche, esperienza, entusiasmo e un forte senso di appartenenza ai colori biancazzurri. Con queste basi, i Delfini si apprestano ad affrontare la nuova stagione con rinnovato entusiasmo e la volontà di confermarsi una delle realtà più solide e identitarie del calcio dilettantistico riminese.

A dirigere il club è il presidente Fabio Ceschi, da sempre punto di riferimento della società e anima del progetto Delfini.

Staff tecnico: allenatore Ignazio D’Amato; collaboratori Matteo Rinaldi, Federico Carelli, Aniello Montalbano. Staff dirigenziale prima squadra: Massimo Cau, Aurelio Tosi, Luca Carlini e Luca Messina.

LA ROSA

Portieri: Federico Cau, Marco Morelli.

Difensori: Federico Amati, Andrea Cancellieri, Nicolò Drudi, Matteo Frontali, Andrea Genghini, Marco Grossi, Lorenzo Tiraferri, Christian Di Filippo.

Centrocampisti: Nicolò Carelli, Umberto Calcagno, Mattia Del Monaco, Attilio Doria, Giacomo Mazzocchi, Riccardo Paganelli, Pietro Terzi, Miky Thoukcuk, Daniel Cippelletti.

Attaccanti: Karol Basicilo, Alberto Berluti, Alberto Paganelli, Luca Zavattini, Mattia Orioli.

