Caldo, a Rimini aumentano gli accessi al Pronto Soccorso:

Attivo il Piano Caldo per gli anziani

L'ondata di caldo che sta interessando la Romagna non ha provocato un aumento significativo degli accessi ai Pronto Soccorso rispetto allo scorso anno. Fa eccezione Rimini, dove nelle ultime due settimane si sono registrati 2.159 accessi contro i 2.044 dello stesso periodo del 2025, un dato che potrebbe risentire anche dell'aumento delle presenze turistiche.

Nel weekend appena trascorso, secondo l'assessore Kristian Gianfreda, gli accessi al Pronto Soccorso sono aumentati di circa il 10% rispetto ai giorni precedenti, con numerosi casi riconducibili agli effetti delle alte temperature.

Prosegue intanto il Piano Caldo del Comune di Rimini, dedicato ad anziani e persone fragili. Sono già state effettuate oltre 350 telefonate di monitoraggio e restano attivi servizi di supporto a domicilio, come consegna della spesa, ritiro dei farmaci e accompagnamento per visite mediche. Il servizio sarà operativo fino a metà settembre.