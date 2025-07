Cambio di programma a “Un Teatro per i Ragazzi”: arriva “Rodari in Valigia”

Venerdì 25 luglio, uno spettacolo ispirato alle fiabe di Gianni Rodari per tutta la famiglia al Teatro Aperto

Nuovo appuntamento, venerdì 25 luglio alle ore 21, con Un Teatro per i Ragazzi, rassegna per bambini, bambine e famiglie, organizzata dall’Amministrazione Comunale di Poggio Torriana e Accademia Perduta/Romagna Teatri al Teatro Aperto.

Contrariamente a quanto precedentemente annunciato, lo spettacolo Un castello di carte della compagnia TCP tanti cosi progetti non potrà andare in scena e sarà sostituito da Rodari in valigia, una produzione del Teatro dell’Orsa, interpretata da Chiara Ticini e diretta da Monica Morini.

Una narrazione di fiabe e storie ispirate al repertorio del Grande Fantasticatore Gianni Rodari con uno sguardo che rovescia lo stereotipo. Protagoniste che intraprendono nuove strade, indagano l’ignoto e nel bosco tengono testa al lupo.

Una valigia zeppa di emozioni, un viaggio sorprendente e coinvolgente. Come sosteneva il maestro Rodari, le storie servono proprio perché in apparenza sembrano non servire a niente, servono alla poesia, alla musica e alla persona intera o meglio ancora a completare la persona.

Un tempo per ridere e incantarsi, un inno alla Fantastica e al pensiero libero per cuori di tutte le taglie.