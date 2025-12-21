Cambio di sesso a 13 anni: è il più giovane caso in Italia

Il Tribunale della Spezia accoglie il ricorso dei genitori e autorizza la rettifica dell’atto di nascita

Un ragazzo di 13 anni ha ottenuto dal Tribunale della Spezia l’autorizzazione a modificare il proprio sesso anagrafico da femminile a maschile. Si tratta del caso più giovane mai registrato in Italia per la conclusione di un percorso di transizione di genere riconosciuto legalmente.

Il minore, che non si è mai riconosciuto nel corpo femminile assegnatogli alla nascita, ha intrapreso un percorso di affermazione di genere seguito da specialisti. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dai genitori, ritenendo determinanti diversi elementi, tra cui la continuità del percorso psicoterapico, l’efficacia delle terapie ormonali e la capacità dimostrata dal ragazzo di gestire in modo maturo il disagio sociale legato al processo di cambiamento.

Nella motivazione del provvedimento, il tribunale ha sottolineato come il percorso sia stato affrontato con consapevolezza e supporto familiare, valutando prioritario il benessere psicofisico del minore. La decisione dispone quindi la rettifica dell’atto di nascita, riconoscendo ufficialmente il genere maschile.

Il caso apre un nuovo capitolo nel dibattito giuridico e sociale sul riconoscimento dell’identità di genere in età minorile, ponendo l’attenzione sul ruolo delle famiglie, dei professionisti sanitari e delle istituzioni nel tutelare i diritti e la salute dei più giovani.