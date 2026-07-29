Camera di commercio e Piano Strategico Rimini insieme per lo sviluppo del territorio

Firmato l’accordo quadro 2026-2028 per rafforzare turismo, innovazione, rigenerazione urbana e competitività delle imprese attraverso una pianificazione condivisa basata anche sui dati

Si è svolto nei giorni scorsi l'incontro ufficiale tra i vertici della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini e della Fondazione Piano Strategico di Rimini per la firma formale dell’Accordo quadro di cooperazione pluriennale.

L'intesa, che copre il triennio 2026-2028, consolida ed evolve una collaborazione collaudata tra le due istituzioni con l'obiettivo di sostenere e orientare lo sviluppo economico, sociale e territoriale dell'area.

La partnership si propone di costruire un ecosistema territoriale sempre più competitivo e attrattivo, capace di generare sviluppo attraverso l'integrazione tra politiche pubbliche, iniziativa imprenditoriale e progettazione strategica.

L'azione congiunta sarà orientata a rafforzare il turismo quale motore dello sviluppo economico territoriale, sostenendo l'innovazione dell'intera filiera che contribuisce alla qualità e alla competitività della destinazione, dal sistema ricettivo al commercio, dalla ristorazione all'artigianato, fino ai servizi, all'intrattenimento e al sistema balneare; promuovere la rigenerazione urbana e delle aree produttive come leva di competitività, attrattività e qualità del territorio; accompagnare le imprese nei processi di innovazione, trasformazione e crescita, rafforzandone la resilienza e la capacità di creare valore nel lungo periodo; valorizzare le eccellenze produttive e le connessioni tra costa ed entroterra; sviluppare strumenti di governance basati sui dati e sostenere la progettazione di interventi in grado di attrarre investimenti e risorse a favore dello sviluppo del territorio.

A supporto di questa pianificazione "Data driven", l’Ente camerale metterà a disposizione della Fondazione le proprie piattaforme tecnologiche, il patrimonio di dati e gli strumenti di analisi economico-statistica e predittiva.

“Questo accordo è la base per proseguire un rapporto storico e proficuo, dove la Camera di commercio partecipa ancora più attivamente alle attività di programmazione e consultazione che il Piano Strategico di Rimini sta portando avanti – ha commentato Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Vogliamo offrire la nostra competenza per quel che riguarda l'informazione economica e l'utilizzo delle piattaforme dati e dashboard, per prendere decisioni sul territorio più centrate ed efficaci, aiutando la programmazione economica a favore di tutto il mondo delle imprese, con grande spirito di collaborazione”.

“La sigla dell'accordo di oggi è un momento importante, sia perché segna ancora di più una collaborazione storica che dura ormai da diversi anni, sia perché all'interno della Fondazione e in collaborazione con tutti gli stakeholder della città, è partito un nuovo processo di pianificazione strategica nominato "Rimini 2040" – ha dichiarato Maurizio Ermeti, presidente della Fondazione Piano Strategico di Rimini –. Lavoreremo insieme per capire quale sarà il futuro della nostra città e quali le scelte importanti che dovranno essere fatte, sempre in modo condiviso e partecipato. La presenza della Camera di commercio è un grande supporto per la capacità di produrre informazioni e dati utili a prendere le decisioni più giuste per il futuro del territorio, per garantire floridità economica, benessere sociale e qualità della vita”.

Tra gli ambiti di intervento stabiliti dall'accordo figurano anche la collaborazione alla redazione degli strumenti urbanistici, lo sviluppo di progettualità legate al Patto provinciale per il lavoro e per il clima, l'iniziativa di area vasta "Romagna Next" e l'accesso coordinato a risorse e bandi europei, nazionali e regionali.