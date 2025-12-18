Campari cede l’amaro Averna e il mirto Zedda Piras a Illva Saronno Holding per 100 milioni

L’operazione consentirà a Illva Saronno Holding, già proprietaria di Disaronno e dei vini Florio e Duca di Salaparuta, di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di brand storici

Campari ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione dei marchi di amaro Averna e del mirto sardo Zedda Piras a Illva Saronno Holding. Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a 100 milioni di euro.

Illva Saronno Holding, già nota per la proprietà dell’iconico Disaronno e degli storici vini siciliani Florio e Duca di Salaparuta, rafforza così la sua presenza nel segmento degli alcolici tradizionali italiani.

Il closing dell’operazione è previsto entro la prima metà del 2026, subordinato al completamento delle autorizzazioni regolamentari necessarie.

Secondo gli analisti, questa operazione consente a Campari di concentrare le proprie risorse su brand strategici a livello globale, mentre Illva Saronno Holding amplia il suo portafoglio con prodotti di forte identità territoriale e storica.