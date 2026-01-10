Can Yaman arrestato in Turchia e poi rilasciato, indagine su droga e locali notturni: il legame recente con Rimini

Pochi mesi fa premiato al Teatro Galli

L’attore turco Can Yaman, 36 anni, sarebbe stato arrestato e poi rilasciato in Turchia nell’ambito di una vasta indagine sul traffico e il consumo di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi famosi, giornalisti e vip dell’ambiente di Istanbul. A riportare la notizia sono diversi media turchi.

Secondo quanto emerso, l’attore sarebbe stato fermato nella notte insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Görgüzel, nel corso di un’operazione coordinata dalla polizia e dalla Procura della Repubblica di Istanbul. Gli arrestati sarebbero stati sottoposti a test presso l’Istituto di medicina forense per accertare un eventuale uso di sostanze e la relativa tempistica.

L’indagine, che nelle scorse settimane avrebbe già coinvolto oltre venti tra vip e operatori dei media, è partita da una serie di controlli in nove night club della città. Nel corso dei raid sarebbero stati arrestati anche alcuni pusher e i gestori di locali accusati di agevolare la vendita e il consumo di droga. Perquisizioni sarebbero state effettuate anche al Bebek Hotel e nel locale Klein Phönix di Maslak: secondo la Procura, durante le operazioni sarebbero state sequestrate diverse sostanze ritenute stupefacenti, oltre a bilance di precisione e altro materiale.

La Procura di Istanbul ha fatto sapere che l’inchiesta prosegue per i reati di detenzione e agevolazione all’uso di sostanze stupefacenti e per ipotesi legate allo sfruttamento della prostituzione. La posizione degli indagati resta ora al vaglio degli inquirenti.

La notizia ha avuto eco anche in Italia e in particolare a Rimini, dove Can Yaman è stato ospite lo scorso giugno dell’Italian Global Series Festival, manifestazione internazionale dedicata alle serie TV che si è svolta tra Rimini e Riccione. In quell’occasione l’attore aveva partecipato a incontri con il pubblico e alla presentazione della nuova serie Sandokan, ricevendo al Teatro Galli di Rimini l’Excellence Award International Star, davanti a una folla di fan.

AGGIORNAMENTO: l’attore televisivo turco Can Yaman è stato rilasciato dopo il fermo avvenuto nella notte. Secondo i media turchi, dopo aver reso testimonianza agli inquirenti, la procura non ha emesso alcun mandato di arresto nei suoi confronti.