Cani a bordo: italiani, animali e auto. Consigli per un viaggio responsabile con il cane

Per molti italiani il cane è più di un animale domestico: è parte della famiglia, un amico fedele e un costante compagno di viaggio. Sempre più spesso si vedono sulle strade del Paese auto con adesivi “cane a bordo”: non è solo un dettaglio divertente, ma un vero e proprio riflesso dello stile di vita degli italiani. Le statistiche confermano questa tendenza: la scorsa estate, circa 8 milioni di italiani hanno viaggiato con i loro animali domestici. Secondo un'indagine di Coldiretti/Ixè, il 40% dei proprietari di animali domestici non ha voluto lasciarli a casa, scegliendo di partire per le avventure insieme.

Come gli italiani attrezzano le loro auto per i cani

Gli italiani che viaggiano con i loro amici a quattro zampe si preoccupano del loro comfort, attrezzando le loro auto per rendere ogni viaggio il più piacevole e sicuro possibile. A questo scopo vengono utilizzati diversi accessori: amache e reti, box, adattatori per le cinture di sicurezza, griglie di ventilazione per i finestrini, copriletti e ciotole antiscivolo.

I proprietari di cani scelgono spesso i SUV per viaggiare. Ad esempio, la Fiat 500X, grazie alla sua versatilità, viene spesso trasformata in un comodo “spazio mobile” per gli amici a quattro zampe. Nonostante le dimensioni esterne compatte, quest'auto ha un bagagliaio spazioso adatto anche alle razze di grossa taglia. Come ha notato uno dei proprietari: “Il mio Labrador ha sempre il suo tappetino e le sue ciotole nel bagagliaio della 500X”.

Cosa dice la normativa

Il codice della strada italiano consente il trasporto di animali domestici in auto, a condizione che non costituiscano un ostacolo o un pericolo per la guida. Ciò significa che l'animale deve essere contenuto in un apposito contenitore o fissato con una cintura di sicurezza adatta agli animali domestici. Se si trasportano due o più animali, questi devono essere sistemati in appositi contenitori (box) o nel vano posteriore, separati da una rete o una barriera appositamente progettata. Il mancato rispetto delle regole può comportare non solo multe, ma anche situazioni di emergenza.

Racconti di viaggio

Le famiglie italiane condividono le loro esperienze di viaggio con i loro cani, conservando i ricordi più belli di questi momenti:

Una famiglia di Torino adora il proprio beagle, tanto da portarlo con sé in tutti i viaggi: al sud, in Calabria, in montagna, ai laghi. “Abbiamo più foto del cane in macchina che dei nostri figli”, scherza il padre, sottolineando quanto il loro animale sia integrato nelle avventure familiari.

Un'altra famiglia racconta del suo carlino che si addormenta solo con la canzone "Sally" di Vasco Rossi: accendono Spotify solo per lui, per assicurarsi un sonno confortevole in viaggio.

Gli account TikTok in cui gli italiani condividono i loro viaggi con i loro cani stanno diventando sempre più popolari. Questi video diventano spesso virali e ispirano altri proprietari di animali a viaggiare insieme.

Scegliere un'auto: comfort per il guidatore e per il cane

I guidatori con animali domestici in auto apprezzano lo spazio, il pavimento piatto o con dislivelli minimi e una soglia di seduta bassa. Ecco perché modelli come Fiat Qubo, Subaru Forester e Fiat Bravo (nella versione a cinque porte) stanno guadagnando popolarità tra loro. Grazie agli interni spaziosi, alla comodità per tutti i passeggeri e ai consumi contenuti, la Fiat Bravo ha conquistato da tempo la fiducia degli italiani. Spesso viene scelta come prima “auto di famiglia con un cane”.

Prima di viaggiare con il vostro cane su lunghe distanze, assicuratevi di controllare l'aria condizionata, la ventilazione e le pastiglie dei freni. Dopo tutto, la sicurezza è innanzitutto prendersi cura di tutti i presenti nell'abitacolo. L'esperto Autodoc afferma che: “Le pastiglie dei freni auto si consumano con l’utilizzo e quando raggiungono lo spessore minimo si accende la spia di usura pastiglie freni. È una spia gialla, composta da un cerchio interno, con due elementi ai lati, a simboleggiare appunto le pastiglie intorno al disco dei freni”.

Consigli per un viaggio responsabile con il cane

Per viaggiare con il cane in modo sicuro e confortevole per tutti, seguite questi consigli:

Fermatevi ogni 2-3 ore per permettere al cane di sgranchirsi, bere acqua e fare i bisogni.

Tenete sempre con voi acqua fresca e una ciotola. La disidratazione può essere pericolosa per gli animali, soprattutto con il caldo.

Non lasciate mai il cane incustodito in auto, soprattutto in estate, nemmeno con il finestrino aperto.

Portate con voi un kit di pronto soccorso di base: antisettico, bende, pinzette.

Prendetevi cura del comfort: una coperta, un tappeto e gli odori familiari aiutano il cane a sentirsi al sicuro.

Il "cane a bordo" non è solo una moda, ma uno stile di vita in cui responsabilità e amore vanno di pari passo. Gli italiani non si limitano a viaggiare con i loro cani, ma creano ricordi condivisi che diventano parte integrante di una storia familiare piena di gioia, avventura e amore incondizionato.

