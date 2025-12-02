Caos autovelox: nel Riminese solo sei dispositivi risultano a norma. Ecco quali sono

Il 60% degli apparecchi è irregolare. La sanzione è illegittima, si apre la caccia al ricorso

Il ministero delle Infrastrutture ha pubblicato online l’elenco nazionale degli autovelox registrati: solo 4.000 dispositivi su 11.000 risultano oggi autorizzati. Gli altri, secondo l’Anvu, se utilizzati renderebbero le sanzioni illegittime, con conseguente annullamento. La misura arriva dopo un anno di ricorsi e sentenze che contestavano apparecchi non omologati.

Nel Riminese la situazione è chiara. Rimini conta sei autovelox autorizzati: tre postazioni fisse (via Settembrini, via Euterpe e via Tolemaide) e tre dispositivi mobili, tra cui telelaser e scout speed.

Riccione e Bellaria Igea Marina hanno due dispositivi ciascuna; a Cattolica risulta registrato l’autovelox fisso sulla statale. Nessuna voce a Coriano, ma il sindaco rassicura: “I nostri quattro apparecchi sono registrati, solo inseriti tramite codice”. Nell'entroterra, un dispositivo è autorizzato per la polizia locale della Valmarecchia, mentre Morciano in Valconca ne ha due.

Sulla A14, tutti i tutor presenti nella tratta provinciale risultano già censiti e pienamente operativi.