Capelli tagliati per punizione e docce gelate: a Rimini la fine dell'incubo per una bambina di 9 anni

Maltrattamenti in famiglia: indagata una 40enne

Una donna di 40 anni residente a Rimini è indagata per maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia di 9 anni. Secondo le indagini, per punizione le avrebbe tagliato i capelli in modo irregolare, costretta a docce fredde e lasciata più volte sul pianerottolo di casa senza vestiti né cibo, anche insieme al fratellino più piccolo. Gli episodi sarebbero avvenuti spesso sotto l’effetto dell’alcol.

La vicenda è emersa dopo una segnalazione della scuola: la bambina si era confidate con un’insegnante, raccontando di comportamenti violenti e umilianti della madre e dicendo, in un’occasione, «Adesso mi ammazza». Su richiesta del pm Davide Ercolani, il gip di Rimini ha disposto per la donna il divieto di avvicinamento alla minore e l’obbligo di mantenere una distanza di 800 metri, oltre al divieto di comunicazione.

I fatti risalirebbero al 2022 e sarebbero avvenuti nonostante un precedente provvedimento del Tribunale che aveva già affidato la bambina ai Servizi sociali con collocamento presso il padre.