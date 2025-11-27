Capire le nuove generazioni: a Rimini un percorso in cinque incontri e un world café finale

Il ciclo formativo, aperto a insegnanti ed educatori, affronterà le fragilità relazionali degli adolescenti e proporrà nuove modalità educative

Un corso di formazione inedito e su una tematica di stringente attualità. È la nuova proposta del Centro culturale Paolo VI, dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose A. Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino-Montefeltro, dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo, dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica.

Si rivolge a insegnanti, educatori ed educatrici, operatori sociali e a chiunque desideri interrogarsi e formarsi per meglio comprendere le nuove generazioni, in maniera scevra da stereotipi.

Con il patrocinio del Comune di Rimini, il corso "Il fuoco dentro. Adolescenti e vita emotiva" verrà presentato venerdì 28 novembre alle 21 nella Sala Convegni presso il Palazzo del Turismo di Rimini (piazzale Fellini 3).

L’evento sarà anche trasmesso online.

Interverranno all’evento di presentazione il prof. Adriano Ellena (Università Cattolica del Sacro Cuore e Osservatorio Giovani) e la prof.ssa Elisabetta Crocetti (Università di Bologna). Modera Auro Panzetta, docente Issr Alberto Marvelli.

Sono previsti i saluti introduttivi di: Francesca Mattei (assessora alle politiche per i giovani del Comune di Rimini); Paolo Pasini (presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini), Paola Affronte (presidente Centro culturale Paolo VI).

Alla base del percorso vi è un’evidenza empirica – emersa da numerose ricerche condotte dall’Istituto Toniolo – secondo cui la vita emotiva degli adolescenti, nelle relazioni con genitori, insegnanti e altri adulti di riferimento, appare sempre più segnata da una diffusa povertà emotiva che coinvolge anche i rapporti con amici e coetanei.

“La finalità è quella di offrire dati che consentano di meglio comprendere le giovani generazioni e sviluppare interventi, modalità educative, contesti che sappiano promuovere la loro crescita”, spiegano gli organizzatori.

Dopo l’incontro di presentazione, sono in programma cinque incontri di approfondimento in modalità online tra gennaio e febbraio 2026 con i docenti Diego Mesa, Adriano Ellena, Sara Martinez Damia, Daniela Marzana e Rita Bichi. Chiuderà il corso un world café in presenza, nel mese di aprile 2026 con Vanna Iori, Adriano Ellena e Dalila Raccagni.

Il costo dell’intero percorso è di 50 euro, è accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e disponibile sulla Piattaforma Sofia; perciò, può essere acquistato anche con la Carta del Docente.

Per iscriversi è necessario compilare questo modulo google o scrivere a: [email protected]