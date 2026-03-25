“Capitol’ho”: il nuovo spettacolo di Ale&Franz tra ironia e non-sense arriva a Cattolica

Al Teatro della Regina, venerdì 27 marzo, un viaggio comico tra personaggi iconici, surreali e irresistibili, con il pubblico protagonista

Venerdì 27 marzo (inizio ore 21) al Teatro della Regina arrivano Ale&Franz - Alessandro Besentini e Francesco Villa - per celebrare i trent’anni di carriera con il loro ultimo lavoro, Capitol’ho, che rilancia con intelligenza e ironia i personaggi più iconici e surreali che li hanno resi celebri. Capitol’ho è un viaggio comico, uno zibaldone teatrale che attraversa tempi, stili e battute, dove ogni sketch è una porta su un mondo assurdo ma riconoscibile, familiare e spiazzante.

La regia di Alberto Ferrari costruisce una macchina scenica agile e dinamica, pensata per dare ritmo e continuità a un flusso comico ininterrotto, in cui il pubblico è protagonista e complice. Con il gusto raffinato del non-sense e l’arte del dialogo serrato, Ale&Franz giocano a “confondere le carte”, tra novità e memoria, improvvisazione e precisione millimetrica.

Uno spettacolo che è anche una dichiarazione d’intenti: raccontare il presente con l’arma del sorriso, aprendo un nuovo capitolo – o meglio, Capitol’ho – nella loro personale storia della comicità italiana.