Capodanno a Riccione: controlli straordinari della Polizia locale sulle strade e nei locali

Recuperato un veicolo rubato e fermato un mezzo sammarinese privo di documenti validi

Nella notte di Capodanno, il Corpo di Polizia locale di Riccione ha svolto un servizio straordinario di vigilanza, concentrandosi sulle principali vie di accesso alla città e sulle zone vicine ai locali notturni e alle discoteche.

I controlli hanno portato a risultati significativi. Sono state elevate tre sanzioni amministrative e quattro denunce penali per guida in stato di ebbrezza, tra cui un conducente recidivo trovato con un tasso alcolemico superiore allo zero. Un giovane residente nell’entroterra riminese si è rifiutato di sottoporsi al test per sostanze stupefacenti ed è stato indagato in stato di libertà.

Durante le verifiche, le pattuglie hanno rinvenuto un veicolo rubato il 27 dicembre 2025 e, nelle prime ore del nuovo anno, un veicolo sammarinese guidato da un soggetto residente in Italia, non intestatario del mezzo e privo di documentazione valida, è stato posto sotto fermo amministrativo.

Contestata inoltre la violazione dell’articolo 86 del Codice della Strada a un conducente romano che utilizzava un veicolo come taxi senza licenza, con conseguente sequestro del mezzo.