Capodanno, città pulite in tutta la provincia: 79 operatori Hera al lavoro nel riminese

Nella notte di fine anno impiegati 79 operatori e 15 coordinatori, consegnati 197 nuovi contenitori e potenziate le raccolte del vetro

In tutto il territorio riminese si è riusciti a garantire la pulizia e il decoro delle città in seguito ai festeggiamenti di San Silvestro grazie all’impiego complessivo, nella notte di fine anno, di 79 operatori (15 addetti alle spazzatrici meccaniche e 64 operatori manuali addetti allo spazzamento e allo svuotamento dei cestini portarifiuti) e di 15 coordinatori, oltre al personale impiegato per garantire la corretta gestione dei servizi di svuotamento dei contenitori stradali e delle aree porta a porta.

Per far fronte alle esigenze dei festeggiamenti del Capodanno nella provincia di Rimini il 31 dicembre sono stati consegnati 197 contenitori da 360 lt e l’impegno di Hera non si è esaurito con le operazioni svolte dal 1° gennaio ad oggi: in questi giorni, infatti, sono in programma ulteriori lavori di rifinitura. Inoltre sono stati previsti interventi specifici sulle raccolte del vetro, con potenziamenti nelle zone che lo richiedono.

Per l’Epifania i servizi saranno svolti regolarmente, compresa la raccolta porta a porta.

In merito alle segnalazioni relative ai contenitori stradali danneggiati durante i festeggiamenti ad oggi non si segnalano particolari atti di vandalismo.

Hera, nel ringraziare tutti i cittadini che, utilizzando i servizi a disposizione e adottando comportamenti virtuosi, hanno collaborato alla riuscita di questo imponente lavoro, ricorda che per le segnalazioni di carattere ambientale rimane comunque attivo il servizio tramite il ‘Rifiutologo’, la app di Hera scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.ilrifiutologo.it.