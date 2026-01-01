Capodanno di sangue: esplosioni e feriti in tutta Italia. Due 12enni gravi a Milano, uno perde una mano

Un 24enne già mutilato si ferisce di nuovo

Ancora gravi incidenti legati ai botti di Capodanno in diverse città italiane, nonostante i divieti imposti da molti sindaci. Il bilancio è pesante e racconta, ancora una volta, quanto l’uso improprio dei fuochi d’artificio continui a rappresentare un serio pericolo.

A Napoli un giovane di 24 anni è rimasto nuovamente ferito dopo aver acceso un petardo. L’uomo aveva già perso tre dita in un precedente incidente causato dall’esplosione di un ordigno pirotecnico. Soccorso e dimesso dall’ospedale Pellegrini, ha però deciso di accendere un altro fuoco d’artificio, rimanendo ferito al volto e a un occhio. Il giovane rientra nel bilancio complessivo di 57 feriti registrati tra Napoli e la sua provincia durante la notte di Capodanno.

La situazione è grave anche a Milano, dove due ragazzi di 12 anni sono rimasti seriamente feriti. In uno dei casi le conseguenze sono drammatiche: il ragazzo ha perso una mano a causa dell’esplosione di un petardo.