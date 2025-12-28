Capodanno nel Riminese: musica spenta alle 3 e "vetro vietato"

La Riviera si prepara alla notte più lunga

In vista del Capodanno, nei comuni della costa riminese entrano in vigore una serie di ordinanze per garantire sicurezza e ordine pubblico durante gli eventi in programma.

A Rimini, nelle serate di lunedì e martedì e soprattutto nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, sarà vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande in contenitori di vetro, comprese quelle dei distributori automatici. Il provvedimento riguarderà il centro storico e i borghi di San Giuliano, San Giovanni e Sant’Andrea, con un’estensione più ampia nella notte di San Silvestro: dalle 18 del 31 dicembre alle 6 del mattino del 1° gennaio il divieto coinvolgerà anche piazzale Kennedy e le aree limitrofe nel raggio di 250 metri.

L’accesso alle zone degli eventi sarà consentito solo senza bottiglie di vetro né spray al peperoncino, considerati potenzialmente pericolosi in contesti affollati. Sul fronte del rumore, il Comune ha inoltre stabilito che la musica dovrà terminare alle 3.01 del 1° gennaio, sospendendo per l’occasione la tradizionale deroga sugli orari.

Misure simili anche a Cattolica, dove la musica sarà consentita fino alle 3 della notte di Capodanno. A Bellaria, invece, l’attenzione è rivolta soprattutto alla viabilità: previste modifiche alla circolazione, divieti di sosta, chiusure temporanee e percorsi riservati ai mezzi di soccorso.

Nessuna ordinanza specifica, infine, sui fuochi d’artificio nei comuni costieri, a differenza di quanto avvenuto in passato in alcune località dell’entroterra per la tutela degli animali domestici.