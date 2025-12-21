Carabinieri sparano a un’auto in fuga: 20enne ferito nel Pisano

L’intervento dei militari è scattato dopo la denuncia della madre di un ragazzo rapinato; il conducente dell’auto, di origine albanese, è stato colpito a una spalla ed è ora in ospedale in stato di arresto

Un inseguimento terminato con il ferimento del conducente di un’auto in fuga si è svolto nel Pisano nelle scorse ore. I carabinieri erano intervenuti su richiesta della madre di un ragazzo che era stato rapinato e minacciato di estorsione: mille euro per riavere il cellulare.

Giunti sul posto, i militari hanno intimato l’alt a un veicolo sospetto, ma uno degli occupanti ha investito un carabiniere e si è dato alla fuga. Durante l’inseguimento la pattuglia ha esploso cinque colpi d’arma da fuoco, due dei quali hanno raggiunto il 20enne alla spalla.

Il giovane, di origine albanese, non è in pericolo di vita ed è ricoverato in ospedale, dove si trova in stato di arresto. L’episodio è ora oggetto di indagine da parte dell’Arma.